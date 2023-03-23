«أميركية الشارقة» الأولى على مستوى الدولة فى العمارة

الشارقة (وام)

صنفت الجامعة الأميركية في الشارقة في المركز الأول على مستوى دولة الإمارات في مجالات العمارة/ البيئات المبنية، والفن والتصميم، والهندسة المدنية والهيكلية (تعادل)، والمحاسبة والمالية، ودراسات الإدارة والأعمال، بناءً على تصنيفات «كيو أٍس» العالمية للمواد الجامعية لعام 2023.

كما صنفت الجامعة في المركز الأول محلياً، ضمن فئة الفنون والعلوم الإنسانية، والمركز الثاني في العلوم الاجتماعية والإدارة، والمركز الثالث في التكنولوجيا والهندسة، وصعدت 40 مرتبة في تصنيفها العالمي في مجالي الهندسة والتكنولوجيا.

وقالت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة: مع احتفالنا بمرور 25 عاماً على إنشاء الجامعة الأمريكية في الشارقة، نحن فخورون بالسمعة الأكاديمية التي بنيناها وبعملنا الدؤوب لنكون مركزاً للبحوث والمعرفة، ويسعدنا أن نرى الجامعة الأميركية في الشارقة تحتل المرتبة الأولى في مجالات مهمة في دولة الإمارات وبارتفاع تصنيفها العالمي في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، فهذه شهادة على العمل الجاد والأبحاث المتطورة التي يواصل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة العمل عليها في هذه المؤسسة المرموقة، ونحن ندرك جيداً المسؤولية التي تأتي مع هذا التصنيف، ونؤكد على التزامنا برفع تصنيفاتنا محلياً وعالمياً، بينما نواصل رحلتنا في تخريج مواطنين عالميين مجهزين ومستعدين لإحداث فرق في هذا العالم.