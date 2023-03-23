28 أغسطس بدء العام الدراسي المقبل

دينا جوني (دبي)

اعتمد مجلس الوزراء التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة للأعوام الثلاثة المقبلة من 2023-2024، لغاية 2025-2026. وتلتزم جميع المدارس بناء على التعميم بالحدّ الأدنى لعدد أيام التمدرس البالغ 182 يوماً أو ما يعادلها من ساعات التمدرس، كما تلتزم بتواريخ بداية ونهاية كل عام دراسي، وبالفترة المحددة لإجازة فصل الصيف، والتي تتراوح بين سبعة وثمانية أسابيع. أما إجازة فصلي الشتاء والربيع، فستكون 3 أسابيع للمدارس الحكومية، وأسبوعين أو ثلاثة للمدارس الخاصة. وحدد التقويم بدء العام الدراسي المقبل في 28 أغسطس 2023، و26 أغسطس 2024 بداية العام الدراسي 2025-2024، و25 أغسطس 2025 للعام الدراسي 2026-2025.وينتهي العام الدراسي المقبل في 28 يونيو 2024 أو الخامس من يوليو من العام نفسه، وفي 27 يونيو 2025 أو الرابع من يوليو في العام الدراسي التالي، وفي 26 يونيو 2026 أو الثالث من يوليو في العام الدراسي 2026-2025

وحدّد التقويم مدة إجازة فصلي الشتاء والربيع للمدارس الحكومية، بثلاثة أسابيع لكل منها، مع التزام المدارس بنهاية موحدة لكل عام دراسي من الأعوام الثلاثة. أما المدارس الخاصة، فتتراوح مدة إجازة الشتاء والربيع من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لكل منها، وأسبوع واحد لإجازة الربيع للمدارس الخاصة في إمارة الشارقة.

وشدد التقويم على ألا تبدأ إجازة فصل الصيف لجميع المدارس الخاصة في الدولة قبل 28 يونيو 2024 للعام الدراسي المقبل، و27 يونيو 2025 للعام الدراسي التالي، و26 يونيو 2026 للعام الدراسي 2026-2025. ولا يشمل التقويم المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الهندية والبنجالية والباكستانية واليابانية.

وأشار التقويم إلى أن الجهة التعليمية تعتمد الخيار الأمثل للتقويم المدرسي للمدارس الخاصة التابعة لها، وفي حال عدم زيادة أيام التمدرس عن 182 يوماً، وتبقّى فائض لدى المدرسة الخاصة، يُمنع إلحاق الفائض من الأيام بإجازات الشتاء أو الربيع أو الصيف، ويتم استخدام الفائض من الأيام خلال العام الدراسي حسب احتياج المدرسة الخاصة وموافقة الجهة التعليمية، وقد يتم استخدامها كأيام للتنمية المهنية.

وتلتزم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم بالتقويم الخاص بالاختبارات المطبق لدى المدارس الحكومية من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وكذلك التقويم المعتمد للمدارس الحكومية، ويستثنى من ذلك المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في إمارة الشارقة، حيث تعتمد هيئة الشارقة للتعليم الخاص التقويم الخاص بها.

ودعا مديرو الفروع المدرسية، إدارات المدارس الحكومية إلى تحديد تاريخ بدء وانتهاء إجازة الهيئتين الإدارية والأكاديمية في التقويم، بما يضمن وجودهما أثناء انتظام الدراسة ولا يتعارض مع دوام الطلبة. ولفتوا إلى أنه في حال عدم زيادة أيام التمدرس عن 182 يوماً، وتبقى فائضاً لدى المدرسة الخاصة، يمنع الحاق الفائض من الأيام بإجازات الشتاء أو الربيع أو الصيف، وإنما استخدام الفائض خلال العام الدراسي حسب احتياج المدرسة. وأشاروا بعدم جواز تعطيل المدارس في غير العطل الرسمية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة أو الجهات التعليمية المحلية.