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جامعة أبوظبي تنظم المسابقة الوطنية للرياضيات

الفائزون على منصة التكريم (من المصدر)
24 مارس 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت كلية الآداب والعلوم في جامعة أبوظبي، الدورة العاشرة من المسابقة الوطنية للرياضيات، بمشاركة أكثر من 380 طالباً وطالبة توزعوا على 130 فريقاً يمثلون 80 مدرسة.
وأتاحت المسابقة للطلبة فرص استكشاف عالم الرياضيات وتوظيف التفكير الناقد والمهارات التحليلية لحل مسائل رياضية بأسلوب إبداعي ضمن جولتين ركزتا على التفكير المرن والإبداع والمنطق بطرق مبتكرة وعملية بدلاً من مجرد التركيز على المفاهيم وحفظ المعادلات.
وتهدف جامعة أبوظبي من خلال المسابقة إلى إعداد الطلبة في الصفوف الحادي عشر والثاني عشر لخوض التجربة الأكاديمية الجامعية، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لمواجهة المشكلات وحلها بطرق مبتكرة وباستخدام التفكير الإبداعي.
وشهدت المسابقة حضور البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والبروفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير الجامعة، والدكتورة سيريثي ناير، عميدة كلية الآداب والعلوم، والدكتور محمد فتيحة، مدير الحرم الجامعي في العين. وفي ختام المسابقة، استعرضت الفرق حلولها المبتكرة أمام لجنة التحكيم والحضور، وأعلنت اللجنة بعدها الفرق الفائزة، حيث حصد المركز الأول الطلبة ياسر محمد عباس وناندا فينغوبال من مدرسة الأرض السعيدة العالمية، وجاء في المركز الثاني الطلبة نيشتانت سود وأهان كاندوث من مدرسة الشارقة الإنجليزية، وحصل على المركز الثالث الطلبة أمان هاميدشا ويوسف محمد علي من مدرسة الأرض السعيدة العالمية.

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