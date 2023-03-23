جامعة العين الخامسة محلياً في «كيو إس» للعلوم الاجتماعية والإدارة

العين (وام)

حققت جامعة العين، المرتبة الخامسة محلياً، والـ (501 - 530) عالمياً في تصنيف «كيو إس للتخصص» للعام 2023 عن مجالات العلوم الاجتماعية والإدارة. وارتقت جامعة العين في سلم تصنيفات التخصصات الفرعية، حيث حصلت على المرتبة الأولى محلياً و(251-300 عالمياً) في تخصص القانون، والمرتبة الثالثة محلياً و(301-350) عالمياً في تخصص الصيدلة وعلم العقاقير، والمرتبة الخامسة محلياً و(451-500) عالمياً في تخصص علوم الحاسوب ونظم المعلومات، والمرتبة السادسة محلياً و(451-500) عالمياً في تخصص الأعمال والإدارة.

وقال الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين: «إن التحسين المستمر للجامعة في منصات التصنيف، خاصة التصنيفات التي تركز على التخصصات الأكاديمية، يضمن التزام الجامعة بتوفير تعليم جيد واهتمامها بالبحث العلمي والتطوير الأكاديمي والابتكار».