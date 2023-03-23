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جامعة العين الخامسة محلياً في «كيو إس» للعلوم الاجتماعية والإدارة

جامعة العين
24 مارس 2023 02:28

العين (وام)

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حققت جامعة العين، المرتبة الخامسة محلياً، والـ (501 - 530) عالمياً في تصنيف «كيو إس للتخصص» للعام 2023 عن مجالات العلوم الاجتماعية والإدارة. وارتقت جامعة العين في سلم تصنيفات التخصصات الفرعية، حيث حصلت على المرتبة الأولى محلياً و(251-300 عالمياً) في تخصص القانون، والمرتبة الثالثة محلياً و(301-350) عالمياً في تخصص الصيدلة وعلم العقاقير، والمرتبة الخامسة محلياً و(451-500) عالمياً في تخصص علوم الحاسوب ونظم المعلومات، والمرتبة السادسة محلياً و(451-500) عالمياً في تخصص الأعمال والإدارة.
وقال الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين: «إن التحسين المستمر للجامعة في منصات التصنيف، خاصة التصنيفات التي تركز على التخصصات الأكاديمية، يضمن التزام الجامعة بتوفير تعليم جيد واهتمامها بالبحث العلمي والتطوير الأكاديمي والابتكار».

جامعة العين
الإمارات
كيو إس
مؤسسة كيو إس
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