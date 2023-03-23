«الجامعة القاسمية» تحتفي بتخريج طلبة دبلوم الصيرفة الإسلامية

الشارقة (الاتحاد)

شهدت الجامعة القاسمية، تخريج 55 طالباً وطالبة، من المنتسبين للدفعة الثانية والثالثة من الدبلوم المهني المعتمد في الصيرفة الإسلامية، والذي نظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة.

بدأ التكريم بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى بعدها الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، كلمة هنأ فيها الخريجين بالتحاقهم بالدبلوم المهني المعتمد في الصيرفة الإسلامية، وأشار في كلمته إلى حرص الجامعة على تنويع أساليب التعليم والتعلم وتطوير مهارات الطلبة الدارسين بها، بطرحها المساقات والدراسات والدبلومات المهنية التي تعد إضافة نوعية لتأهيل الدارسين بشتى العلوم والمعارف.

وأكد الخلف أن الدبلوم المهني المعتمد في الصيرفة الإسلامية يعد من الدبلومات المميزة التي درجت الجامعة على طرحها أمام الطلبة بهدف مواصلة الجامعة لرؤيتها في تطبيق الأساليب المتطورة في التدريس، والتي تتلاقى مع سياساتها التي رسمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة، لمواكبة احتياجات سوق العمل، وتزويد الطلبة بالمعارف الأكاديمية والمهنية في المجالات كافة، لاسيما في مجال الصيرفة الإسلامية الذي يعد من الاتجاهات الحديثة في الأسواق الاقتصادية المحلية والإقليمية.