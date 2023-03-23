«الوطني للتأهيل» ينال شهادة اعتماد من الأمم المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

حقق المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، إنجازاً علمياً للمرة الثانية على التوالي، وهو الأول من نوعه، وغير مسبوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة الخليج، وذلك بحصوله على شهادة معتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، كمركز مشارك ومتعاون.

حصل المركز على شهادة مركز مشارك ومتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمرة الثانية على التوالي في مجال اكتشاف وتحاليل المواد المخدرة التقليدية والمصنعة والمخلقة الحديثة، مؤكداً تفوقه وتميزه في تطوير طرق دقيقة وحساسة للتعرف على التحورات والتغيرات الكيميائية في تراكيب المخدرات الحديثة، وذلك بعد استيفائه متطلبات المشاركة كافة في برنامج «جودة مختبرات العقاقير والمواد المخدرة والسموم»،

وقال الدكتور عارف علي الشحي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: «إن هذا الإنجاز الفريد من نوعه يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية المرموقة، ويضع إمارة أبوظبي في مقدمة ومصاف الدول الشرق أوسطية». وأضاف: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على توجيهنا وتمكيننا من المنافسة إقليمياً وعالمياً وتشجيعنا على التفوق». وقال إن جهود المركز الوطني للتأهيل في مكافحة الإدمان والمؤثرات العقلية والتوعية بخطرها وصلت لمستويات متقدمة تضاهي أعرق المؤسسات العالمية، حيث ساهم منذ تأسيسه في رفع معدلات الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، من خلال برامج وخطط ارتكزت على الإبداع في مواجهة هذا الخطر، وذلك تزامناً مع تطوير خدمات علاجية ودراسات وأبحاث علمية من شأنها تحقيق الأهداف التشغيلية للمركز.وأكد الشحي أن المركز الوطني للتأهيل يبرهن دوماً على مكانته الإقليمية والعالمية كمركز رائد ومتميز في تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان، كما يحرص المركز على تقديم خدمات علاجية وتأهيلية وأخرى تدريبية بأعلى المعايير العالمية القائمة على الجودة.

وختم بالتأكيد على أن حصول المركز على الشهادة المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يصب في صالح المجتمع المحلي ويرتقي باسم وسمعة المركز على الصعيد العالمي، ويمنحه حافزاً لمزيد من الإنجازات المستقبلية، التي ستساهم في رفد مسيرته المرموقة بمزيد من المكتسبات الوطنية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان.