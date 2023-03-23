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شرطة دبي تستقبل وفداً من جامعة كنجز كولدج لندن

الوفد خلال الاستقبال (من المصدر)
24 مارس 2023 02:28

دبي (الاتحاد)

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استقبل اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والمقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، وفداً من موظفين وطلبة متخصصين في العلوم الجنائية من جامعة كنجز كولدج لندن، ووزارة العدل بجمهورية كازاخستان، للاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المطبقة في المركز الدولي للعلوم الجنائية بشرطة دبي.
ورحب اللواء ابن غليطة بأعضاء الوفد الزائر، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على نقل التجارب والمعارف والعلوم لمختلف الجهات التعليمية وذات الصلة، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب والممارسات، لما يصب في دعم منظومة العمل.
وتعرف الوفد على مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واستمع إلى عرض شامل يوضح أفضل الممارسات والمبادرات والمستجدات والمشاريع القائمة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الأبحاث والنشرات وأحدث ما توصلت إليه تقنيات تحليل البصمات الوراثية.
واستضاف المركز الدولي للعلوم الجنائية بالإدارة الوفد الزائر، واستمع إلى شرح يوضح دور المركز في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك الدورات التدريبية التي يقدمها، بالإضافة إلى المشاركات الدولية بأعلى المستويات العالمية، والدورات التدريبية التي تشمل جميع التخصصات في مجالات الأدلة الجنائية ومتاحة لجميع المشاركين من مختلف الفئات والقطاعات المختصة بالأدلة الجنائية كالقطاع الأكاديمي والصناعي والخدمي.
وفي ختام الزيارة عبر الوفد الزائر عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العلوم الجنائية، وعبر الطلبة عن سعادتهم للاطلاع على التجربة المتقدمة لشرطة دبي في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

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