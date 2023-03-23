شرطة دبي تكرم السائقين المثاليين في «نجوم القيادة الآمنة»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، حفل تكريم «نجوم القيادة الآمنة»، للسائقين المثاليين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية خلال الثلاثة أعوام الماضية.

بدورها، قالت العقيد سميرة عبد الله آل علي، مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إن المبادرة ساهمت في تخفيض نسبة الحوادث المرورية لمركبات القوة في الأعوام من 2018 وحتى 2022 على التوالي بمعدل 35%، الأمر الذي ساهم في انخفاض متوسط زمن الاستجابة لحالات الطوارئ المختلفة إلى دقيقتين ونصف، كما حققت المبادرة على مدار السنوات الماضية، ترشيداً في النفقات بلغ قرابة 24 مليون درهم.

وأكدت العقيد سميرة أن السائق المثالي الذي امتد عطاؤه والتزامه على مدى 3 أعوام متتالية، وكانت له بصمة واضحة في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي، أصبح قدوة لغيره ويستحق منا كل التقدير والامتنان، ومن خلال هذا الحفل الكريم، نبارك له سعيه ونفخر بأمثاله من النماذج الطيبة في شرطة دبي».