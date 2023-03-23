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شرطة رأس الخيمة تطلق ملتقى الدعم الاجتماعي الأول

شرطة رأس الخيمة تطلق ملتقى الدعم الاجتماعي الأول
24 مارس 2023 02:28

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ملتقى الدعم الاجتماعي الأول، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وراشد محمد الكعبي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، وعدد من ممثلي الجهات من الشركاء الداعمين والمتعاونين مع مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
وأشاد العميد الحديدي، بمهام مركز الدعم الاجتماعي، الذي يُعد أحد ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي، وذلك بفضل جهوده المبذولة في تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، وفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، من خلال تقديم برامج توعوية وخدمات استباقية وذكية مبتكرة، حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات، مضيفاً أن هذه الجهود البناءة لم تتكلل بالنجاح إلا بفضل جهود شركاء مركز الدعم الإستراتيجيين والتشغيليين من الجهات والجمعيات الخيرية الداعمة للعمل الإنساني والإصلاحي المتميز، الذي يهدف إلى تقويم سلوك أفراد المجتمع وإحلال التماسك والاستقرار المجتمعي.
وتم خلال الملتقى استعراض أهم الإنجازات التي تحققت بفعل التعاون المشترك مع عدد من الجهات الفعالة في سبيل معالجة ودعم الحالات المعروضة من قِبَلِ المركز، وبالتالي ضمان طرح أفضل الحلول وتعزيز جودة الحياة، كما ناقش الملتقى، الخطط والمبادرات المستقبلية ونقاط القوة وفرص التحسين لاستشراف المستقبل في مجال عمل الدعم الاجتماعي، مع تقديم عدد من التوصيات الهامة، مثل الحرص على عقد الملتقى بصورة دائمة سنوياً، لتمتين العلاقة مع الشركاء وتطوير الأداء، كما أوصى الملتقى على أن تكون الأولوية في الدعم المقدم من الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى الحالات التي تتم إحالتها من مركز الدعم الاجتماعي.

شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
الدعم الاجتماعي
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