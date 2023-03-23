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«الضواحي» يكرم شرطة الشارقة

«الضواحي» يكرم شرطة الشارقة
24 مارس 2023 02:28

الشارقة (الاتحاد) 

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استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة بمقر القيادة، ‏ الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، يرافقه الدكتور عبد الله سليمان الكابوري‎ ‎مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، بهدف تعزيز مبدأ التعاون بين الطرفين، وتكريم الشركاء الاستراتيجيين لدائرة شؤون الضواحي والقرى، الذين لعبوا دوراً حيوياً في إنجاح فعاليات مهرجان ضواحي 11.
وكرم الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، اللواء سيف الزري الشامسي، وفرق العمل من منتسبي القيادة المشاركة في المهرجان، لافتاً إلى أن شرطة الشارقة هي شريك استراتيجي داعم في عملية النجاح والعمل في مسيرة مهرجان ضواحي.

الإمارات
الشارقة
سيف الزري الشامسي
شرطة الشارقة
ماجد بن سلطان القاسمي
دائرة شؤون الضواحي والقرى
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