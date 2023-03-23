برعاية محمد بن راشد.. كأس دبي العالمي تنطلق السبت

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق السبت المقبل النسخة 27 من كأس دبي العالمي، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل الذي يؤكد مكانة دبي وجهة رياضية عالمية المستوى، ومركزاً رئيساً على خريطة رياضات الخيل العالمية.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه على موقع «تويتر»: «سيجمع الحدث هذا العام 129 حصاناً من 13 دولة، ويشارك فيه 78 فارساً دولياً و51 من الإمارات، بما في ذلك خيول اسطبلات (جودلفين) الشهيرة لنيل اللقب العالمي الذي يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة والبالغ جوائزه المالية 30.5 مليون دولار».
وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، إن «البنية التحتية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي في تنظيم واستضافة سباقات الخيول، وما تتمتع به من مكانة على خريطة السياحة العالمية، تجعلها المدينة المناسبة للبطولات العالمية الكبرى ككأس دبي العالمي».