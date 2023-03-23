الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

برعاية محمد بن راشد.. كأس دبي العالمي تنطلق السبت

برعاية محمد بن راشد.. كأس دبي العالمي تنطلق السبت
23 مارس 2023 21:23

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق السبت المقبل النسخة 27 من كأس دبي العالمي، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل الذي يؤكد مكانة دبي وجهة رياضية عالمية المستوى، ومركزاً رئيساً على خريطة رياضات الخيل العالمية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه على موقع «تويتر»: «سيجمع الحدث هذا العام 129 حصاناً من 13 دولة، ويشارك فيه 78 فارساً دولياً و51 من الإمارات، بما في ذلك خيول اسطبلات (جودلفين) الشهيرة لنيل اللقب العالمي الذي يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة والبالغ جوائزه المالية 30.5 مليون دولار».

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، إن «البنية التحتية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي في تنظيم واستضافة سباقات الخيول، وما تتمتع به من مكانة على خريطة السياحة العالمية، تجعلها المدينة المناسبة للبطولات العالمية الكبرى ككأس دبي العالمي».

أخبار ذات صلة
«كأس دبي العالمي» جاهزة لانطلاقة «النسخة 27»
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بنت عيسى بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
كأس دبي العالمي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا
الرياضي
23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا
اليوم 14:40
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
عربي ودولي
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
اليوم 14:33
«يوم رياضي» في «الشارقة للمرأة»
الرياضي
«يوم رياضي» في «الشارقة للمرأة»
اليوم 14:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©