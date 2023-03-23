نسخة ثانية من برنامج «قرآن مبين» خلال رمضان

أبوظبي (الاتحاد) تقدم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال شهر رمضان الكريم، النسخة الثانية من البرنامج التلفزيوني «قرآن مبين» على قناة الإمارات، ويسلط البرنامج على مدار 30 حلقة، الضوء على القيم الإيمانية الواردة في كتاب الله، من خلال مناقشة الآيات المختارة من القرآن والتعامل مع النص القرآني، وأهمية استيعاب دلالاته اللفظية، وفهم مقتضياته، وأسباب النزول وكيفية التعامل معها في عصرنا الحاضر. يستعرض البرنامج الصور البلاغية والمجازية في الآيات القرآنية، وكيفية التفكر والتأمل في مضامينها وما تحمله من حقائق وإرشادات وعظة، ويساهم أيضاً في إبراز قيم المواطنة والأخوة والسلام والعلم والرحمة، بالإضافة إلى فقرة «آيات كونية» التي تبرز عظمة الخالق والطبيعة المعجزة، والدلالة على توحيد الله تعالى في الخلق والتدبير والتكوين والإنشاء. ويستضيف البرنامج نخبة من المختصين في الدراسات الإسلامية، ويقدم حلقاته ويدير حواراته أحد كوادر الجامعة وطلابها المتمكنين، كما يتناول عدداً من المحاور، حول فضل القرآن الكريم وفهم النص القرآني في سورة البقرة، وقيم القرآن في سور آل عمران والنساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، وسورة يونس. وتنظم الجامعة مسابقة رمضانية مفتوحة للجميع حول حلقات برنامج «قرآن مبين» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم تخصيص جوائز يومية للفائزين. وقال الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن البرنامج التلفزيوني يأتي في إطار الدور التنويري الذي تضطلع به الجامعة في المجتمع، وتعزيزاً لمبادراتها في ترسيخ القيم الإيمانية الواردة في كتاب الله المبين، مشيراً إلى أن البرنامج سيتناول من خلال حلقاته طوال الشهر الكريم هذه القيم والصفات التي يجب على المسلم التحلي بها وانتهاجها في حياته، خاصة أنها تجسد قيم الأخوة الإنسانية وتدعو إلى الرحمة والمودة والمحبة والتعايش السلمي، مؤكداً أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً خلال موسمه الأول في رمضان الماضي، لذلك حرصت الجامعة على استمراريته وزيادة حلقاته لتغطي شهر رمضان كاملاً. وأوضح الظاهري أن تقديم حلقات البرنامج يتعاقب عليها عدد من أساتذة الجامعة المختصين في الدراسات الإسلامية، ويقدمون عصارة فكرهم وعلمهم للمشاهد خلال الشهر الفضيل، من خلال دراسات وبحوث دينية تتناول محاور هذه الحلقات التي تم اختيار مواضيعها بعناية لتعم فوائدها على الجميع.