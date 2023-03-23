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شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور

شعار شرطة أبوظبي
23 مارس 2023 20:02

دعت شرطه أبوظبي السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والتحرك إلى الوجهات المختلفة بوقت كاف قبل الإفطار، مع التقيد بالسرعات المحددة وإعطاء الأولوية للمشاة وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تعزيزاً للسلامة المرورية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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