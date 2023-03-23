شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور

دعت شرطه أبوظبي السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والتحرك إلى الوجهات المختلفة بوقت كاف قبل الإفطار، مع التقيد بالسرعات المحددة وإعطاء الأولوية للمشاة وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تعزيزاً للسلامة المرورية.

#فيديو | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الإلتزام بقوانين وأنظمة المرور والتحرك إلى الوجهات المختلفة بوقت كاف قبل الإفطار مع التقيد بالسرعات المحددة وإعطاء الأولوية للمشاة وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تعزيزاً للسلامة المرورية..أبوظبي أمن وأمان#شهرنا_طاعة_والتزام#شهر_رمضان pic.twitter.com/FlTPk4Ji0X — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) March 23, 2023