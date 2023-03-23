محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بنت عيسى بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتعيين معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

وأعرب سموه عن شكره لسعادة أحمد عبد الكريم محمد جلفار، على جهوده المتواصلة في خدمة مجتمع الإمارات، وإمارة دبي خلال الفترة الماضية، متمنياً له التوفيق والنجاح في المهام الوطنية القادمة التي سيتم تكليفه بها.

وأكد سموه ضرورة مواصلة تطوير كافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في إمارة دبي بما يحقق الاستقرار المجتمعي والأسري، ويعزز روابط التلاحم والتماسك، ويرتقي بجودة الحياة لكافة المواطنين والمقيمين في الإمارة.