الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- ان حركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 07:15 والمد الثاني عند الساعة 18:03و الجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 20:59.

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا صباحاُ، يصبح متوسطا إلى خفيف فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 23:29 و الجزر الأول عند الساعة 17:36 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.