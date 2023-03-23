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الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
23 مارس 2023 16:45

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأعربت سموها خلال البرقيات عن تمنياتها لهن بموفور الصحة والسعادة وقالت : " ‎يطيب لي أن أعرب لكن عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلة الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكن بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

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فاطمة بنت مبارك
الإمارات
شهر رمضان
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