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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بنت عيسى بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي
23 مارس 2023 14:22

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،  مرسوماً بتعيين حصة بنت عيسى بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بنت عيسى بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وسموه يؤكد ضرورة مواصلة تطوير كافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في دبي».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
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