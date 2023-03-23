جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تقدم برنامج "قرآن مبين" في رمضان
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تقدم برنامج "قرآن مبين" في رمضان
23 مارس 2023 12:54
تقدم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال شهر رمضان الكريم النسخة الثانية من البرنامج التلفزيوني " قرآن مبين " على قناة الإمارات.
ويسلط البرنامج - من خلال 30 حلقة- الضوء على القيم الإيمانية الواردة في كتاب الله، من خلال مناقشة الآيات المختارة من القرآن والتعامل مع النص القرآني، وأهمية استيعاب دلالاته اللفظية، وفهم مقتضياته، وأسباب النزول وكيفية التعامل معها في عصرنا الحاضر.
ويستعرض البرنامج الصور البلاغية والمجازية في الآيات القرآنية، وكيفية التفكر والتأمل في مضامينها وما تحمله من حقائق وإرشادات وعظة، ويساهم أيضا في إبراز قيم المواطنة والأخوة والسلام والعلم والرحمة، إضافة إلى فقرة " آيات كونية " تدل على عظمة الخالق فِي السَّمَاءِ وإبراز عظمة خلق الكون والحياة فيه وآيات خلق السماء على وجه الخصوص، والطبيعة المعجزة، والدلالة على توحيد الله تعالى في الخلق والتدبير والتكوين والإنشاء.
ويستضيف البرنامج التلفزيوني نخبة من المختصين في الدراسات الإسلامية، ويقدم حلقاته ويدير حواراته أحد كوادر الجامعة وطلابها المتمكنون، ويتناول عددا من المحاور، ويستعرض في أول حلقتين فضل القرآن الكريم وفهم النص القرآني في سورة البقرة، وقيم القرآن في سور آل عمران والنساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، وسورة يونس.
وتنظم الجامعة مسابقة رمضانية مفتوحة للجميع حول حلقات برنامج "قرآن مبين" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم تخصيص جوائز يومية للفائزين بالمسابقة.
وقال الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية إن البرنامج التلفزيوني يأتي في إطار الدور التنويري الذي تضطلع به الجامعة في المجتمع، وتعزيزا لمبادراتها في ترسيخ القيم الإيمانية الواردة في كتاب الله المبين، مشيرا إلى أن البرنامج يتناول من خلال حلقاته طوال الشهر الكريم هذه القيم والصفات التي يجب على المسلم التحلي بها وانتهاجها في حياته، خاصة أنها تجسد قيم الأخوة الإنسانية وتدعو الرحمة والمودة والمحبة والتعايش السلمي.
وأكد أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا خلال موسمه الأول في رمضان الماضي، لذلك حرصت الجامعة على استمراريته وزيادة حلقاته لتغطي أيام شهر رمضان كافة.
وأوضح أن تقديم حلقات البرنامج سيتعاقب عليه عدد من أساتذة الجامعة المختصين في الدراسات الإسلامية، ويقدمون عصارة فكرهم وعلمهم للمشاهد الكريم خلال الشهر الفضيل، من خلال دراسات وبحوث دينية تتناول محاور هذه الحلقات التي تم اختيار مواضيعها بعناية لتعم فوائدها للجميع.