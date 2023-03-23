زراعة 31 ألف شتلة قرم في الزورا بعجمان

عجمان (الاتحاد) أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مبادرة زراعة القرم في محمية الزورا، تزامناً مع مبادرة المشروع الوطني لعزل الكربون، والتي أعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف COP26 في غلاسكو، ومشاركة دولة الإمارات في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
وأكد خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالبلدية، أن الدائرة بدأت بتنفيذ مبادرة زراعة القرم بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والمنظمات العالمية لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، مؤكداً أنه تمت زراعة 31 ألف شتلة قرم في الربع الأول للعام الجاري في محمية الزورا بعجمان، ضمن برنامج تعليمي يضم رصد الطيور، وشرح أهمية أشجار القرم بالتعاون مع الشركاء وطلاب المدارس والمجتمع والموظفين.
وأضاف أن الكفاءات المؤهلة عملت على تقييم مواقع زراعة أشجار القرم في محمية الزورا، واضعة خطة لزراعة الشتلات والبذور في المواقع المحددة لإعادة تأهيلها والتوسع بالمساحة المزروعة لأشجار القرم، بالإضافة إلى إنتاج بذور القرم ومتابعة نمو أشجار القرم المزروعة وقياس نسبة معدلات الكربون التي سيتم عزلها.
وأشار إلى أن أشجار القرم تلعب دوراً هاماً في امتصاص والحد من نسبة كبيرة من الكربون مما يساهم في التخفيف من التغير المناخي، كما تعد ذات أهمية اقتصادية وبيولوجية لاحتضانها الكائنات البحرية المتنوعة والأسماك ومأوى للطيور المهاجرة، وحماية السواحل من التآكل وتنمية السياحة البيئية.