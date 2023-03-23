"زايد للكتاب" يعتمد أسماء الفائزين في الدورة الــ 17

اعتمد مجلس أمناء "جائزة الشيخ زايد للكتاب" أسماء الفائزين في الدورة السابعة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب، وذلك خلال اجتماعه برئاسة معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس الأمناء. حضر الاجتماع أعضاء المجلس، معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ، معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة الدكتور علي بن تميم، أمين عام الجائزة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف الوطني وعبدالرحمن محمد النقبي، مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية. واستعرض الدكتور علي بن تميم، خلال الاجتماع، أهم الإنجازات والإحصاءات الخاصة بمشاركات الدورة الحالية، وآلية عمل لجان التحكيم، ونتائج اجتماعات الهيئة العلمية، والأعمال المرشحة للفوز بهذه الدورة. وأقر المجلس في نهاية اجتماعه وبعد الاطّلاع على توصيات الهيئة العلمية للجائزة أسماء الفائزين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال شهر أبريل المقبل. ويعد مجلس الأمناء السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة العامة لجائزة الشيخ زايد للكتاب بما يحقق أهدافها وأغراضها وتسيير شؤونها، وله سلطة ممارسة جميع الاختصاصات اللازمة من إقرار نظام الجائزة الأساسي وهيكلها التنظيمي. وسيتم تكريم الفائزين بالدورة السابعة عشرة (2022-2023) خلال حفل سيقام في شهر مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتزامن مع فعاليات الدورة ال32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وسيحصد الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» «ميدالية ذهبية» تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، إضافة إلى جائزة مالية بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم . وشهدت دورة الجائزة الحالية مشاركات واسعة، حيث استقبلت العدد الأكبر من الترشيحات بفروعها التسعة منذ تاريخ انطلاقها، ووصل عدد الترشيحات الإجمالية للجائزة في دورتها السابعة عشرة إلى 3151 ترشيحاً من 60 دولة، منها 22 دولة عربية و38 دولة من حول العالم.





المصدر: وام