الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

زايد بن سعيد بن زايد يفتتح مسجداً جديداً في مدينة خليفة بأبوظبي

زايد بن سعيد بن زايد يفتتح مسجدا جديدا في مدينة خليفة بأبوظبي
23 مارس 2023 12:10

افتتح الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان مسجد موزة ربيع الدرمكي بمدينة خليفة في أبوظبي وذلك بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان .

كما حضر الافتتاح الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة وعدد من مسؤولي الهيئة وجمهور من المصلين.

ويتميز المسجد - الذي يتسع لـ 280 مصلياً - بتصميم هندسي يمزج بين الطرازين الحديث والمحلي بإضافة لمسة عنصر التراث والأصالة للمنطقة على البناء، وبه مرافق متكاملة تخدم المصلين، إضافة إلى سكن الإمام والمؤذن.

وأشاد الدكتور الكعبي بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمساجد ورعايتها وبالدعم المتواصل الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، مثمنا مساهمة أهل البر والإحسان من أبناء الوطن في بناء المساجد ورعايتها. 

أخبار ذات صلة
«أبناء المرتفعات».. تصاعدي بـ «عقل أوروبي»!
"الحديريات" تستقبل رمضان بباقة فعاليات
المصدر: وام
أبوظبي
مدينة خليفة
مسجد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
عربي ودولي
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
اليوم 14:33
«يوم رياضي» في «الشارقة للمرأة»
الرياضي
«يوم رياضي» في «الشارقة للمرأة»
اليوم 14:28
«الصمت» لغة البايرن
الرياضي
«الصمت» لغة البايرن
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©