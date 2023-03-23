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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يتلقيان تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

رئيس الدولة ونائبه
23 مارس 2023 10:59

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

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رئيس الدولة
محمد بن زايد
قادة الدول العربية
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