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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
23 مارس 2023 10:34
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
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