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حملة للالتزام باشتراطات السلامة في الخيم الرمضانية بأبوظبي

حملة للالتزام باشتراطات السلامة في الخيم الرمضانية بأبوظبي
23 مارس 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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تنفذ فرق التفتيش في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حملة ميدانية للتأكد من تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في الخيم الرمضانية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك ضمن استراتيجية «الهيئة» وخطط عملها لنشر الطمأنينة والسلامة في المجتمع.
وأوضح العميد مهندس جمال سالم المنهالي، مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة في «الهيئة» أن «الحملة تضمنت تحفيز الجمهور وحث الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيرية على الالتزام بشروط السلامة العامة عند نصب الخيم الرمضانية، بحيث تكون التمديدات الكهربائية مطابقة للشروط والمواصفات الفنية، خصوصاً المولدات الكهربائية، وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تنجم عن أي خلل قد يطالها نتيجة لعدم سلامتها فنياً».
وقال العقيد ناصر محمد الدحبة العفاري، مدير إدارة الحماية المدنية في منطقة العين: «إن جهود (الهيئة) خلال شهر رمضان تركز على تحقيق أعلى درجات السلامة العامة في جميع المرافق والمنشآت، خصوصاً الخيم الرمضانية»، مضيفاً أن كثرة الفعاليات في الشهر الفضيل تتطلب رفع درجة الوقاية تعزيزاً للسلامة العامة.
وشكلت «الهيئة» لجاناً متخصصة لإجراء جولات ميدانية طيلة أيام شهر رمضان المبارك للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة في الخيم الرمضانية.
وطالبت بضرورة تطبيق «كود الإمارات» للوقاية من الحرائق عند نصب الخيم، والتأكد من توفير جميع المستلزمات الفنية الضرورية لسلامة الخيم من الحرائق، وتوفير العدد الكافي من طفايات الحريق، والاستعانة بالفنيين المعتمدين في التمديدات الكهربائية.
ودعت أصحاب الخيم الرمضانية، إلى ضرورة توعية مرتاديها والعاملين فيها، وإرشادهم بالتصرف الأمثل عند حدوث أي طارئ.
وأكدت أهمية الالتزام بالإجراءات والمواصفات الفنية من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات الراغبين في إنشاء خيم رمضانية، من أبرزها توافر السعة الكافية التي تحقق شروط سلامة شاغليها، ومنع التخزين داخل الخيم، أو استعمال الأفران والسخانات ومواقد الطهو داخلها، ووضع وحدة معالجة هواء المكيف خارج الخيمة موصولة بقناة لا يقل طولها عن 1.5 متر، وضرورة وضع مصابيح الإضاءة بمسافة لا تقل عن 50 سم من قماش الخيمة.

الخيم الرمضانية
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أبوظبي
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