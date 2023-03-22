«هلال الصحة» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملتها السنوية الرمضانية «هلال الصحة»، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بأهم الممارسات الصحية والغذائية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك، ورفع مستوى الوعي لديهم بالفوائد الصحية للصيام ودوره في علاج بعض الأمراض المزمنة، وتعزيز الجهاز المناعي لدى الإنسان.

حيث تتضمن الحملة تنظيم جلسات افتراضية يقدمها نخبة من المختصين في المجالات الصحية والغذائية من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نشر 30 وصفة صحية غذائية للأطعمة محسوبة السعرات الحرارية، مع التركيز على الوصفات الشعبية وإعدادها باستخدام البدائل الصحية، وذلك بالتعاون مع مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وهيلثي فارم، بالإضافة إلى 20 مادة فلمية للتوعية بعادات صحية في رمضان تقدمها المثقفات الصحيات بالتعاون مع قناة الوسطى، كما تعتزم الإدارة خلال الحملة إطلاق مسابقات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى جانب نشر كتيب إلكتروني يتضمن وصفات غذائية عالمية صحية، ومنشورات غذائية مع السعرات الحرارية التي تحتوي عليها، وذلك بالتعاون مع جامعة الشارقة.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، أن إطلاق حملة «هلال الصحة» يأتي في إطار حرص الإدارة على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العادات الصحية خلال فترة شهر رمضان المبارك، وتزويدهم بالنصائح والإرشادات التي يمكن اتباعها للمحافظة على الصحة، وتحقيق الاستفادة المثلى من خلال اغتنام شهر رمضان المبارك لتعزيز مناعة الجسم والوقاية من الأمراض، مشيرة إلى أن الحملة تعد من برامج التوعية والتثقيف المهمة والمتميزة، ويأتي تنظيمها انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بضرورة العمل على إطلاق البرامج والمبادرات النوعية لتحسين السلوكيات المرتبطة بالصحة، وذلك بتوفير المعلومات واستشارات التوعية المناسبة.