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حمدان بن زايد: رمضان.. شهر الرحمة والعطاء

حمدان بن زايد: رمضان.. شهر الرحمة والعطاء
23 مارس 2023 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وشعب الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» أمس: «يَهل علينا شهر رمضان المبارك.. شهر الرحمة والعطاء.. اللهم أعده على صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات بالخير واليُمن والبركات».

رمضان
شهر رمضان
الإمارات
حمدان بن زايد
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