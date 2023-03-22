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ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول الشهر الفضيل

ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول الشهر الفضيل
23 مارس 2023 02:20

أبوظبي (وام)

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هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات.. سائلاً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم وعلى الإمارات وأهلها والعالم أجمع بالسلام والخير واليمن والبركات.

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