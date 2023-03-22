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خولة السويدي تهنئ رئيس الدولة بحلول شهر رمضان المبارك

خولة السويدي تهنئ رئيس الدولة بحلول شهر رمضان المبارك
23 مارس 2023 02:20

أبوظبي (وام) 

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رفعت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.
كما هنأت سموها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود بحلول الشهر الكريم.
وهنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»،  بالشهر الفضيل، داعية العلي القدير أن يكون شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، وأن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء. كما تقدمت سموها بأحر التهاني والتبريكات لشعب الإمارات وجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والصحة والازدهار، داعية الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة ورحمة على الجميع.

خولة السويدي
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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