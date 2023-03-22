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الإمارات

«الشؤون الإسلامية» تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك

محمد مطر الكعبي ومحمد النيادي
23 مارس 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بأطيب التهاني وخالص التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والعالم أجمع، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ومن جانبه، قال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والعطاء، نزف أطيب التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وللأمة الإسلامية جمعاء، متوجهين إلى الله تعالى بخالص الدعاء، أن يهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، وأن يجعله شهر بركة ونماء، نواصل فيه مسيرة الإحسان والعطاء، ونجدد فيه معاني الوئام والمحبة للإنسانية جمعاء، ونمد فيه جسور التواصل والمودة تعاوناً وبراً وتقوى».

هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
محمد مطر الكعبي
محمد النيادي
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