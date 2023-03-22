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الإمارات

وصول العلماء ضيوف رئيس الدولة

وصول العلماء ضيوف رئيس الدولة
23 مارس 2023 02:21

أبوظبي (الاتحاد) 

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وصل إلى الإمارات، كوكبة من أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قادمين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وقد كان في استقبالهم بمطار أبوظبي الدولي الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين فيها.
ورحب الكعبي بالعلماء الضيوف، متمنياً لهم طيب الإقامة في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركة في البرنامج الرمضاني السنوي، بالدروس والمحاضرات والندوات في المساجد والمجالس والمؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً لهم مدى اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالعلم والعلماء، وحرص سموه على عكس الوجه الحضاري لديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة.
وترحم الكعبي على القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي أرسى هذه السُنة الطيبة، حيث كان يدعو العلماء من كل بقاع العالم. من جانبهم، تقدم العلماء بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في البرنامج الرمضانية للدولة، منوهين بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، على مستوى العالم.

ضيوف رئيس الدولة
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العلماء ضيوف رئيس الدولة
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محمد مطر الكعبي
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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