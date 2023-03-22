6 ملايين درهم لدعم 7 آلاف أسرة متعففة في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية ومؤسسة التراحم الخيرية وجمعية دار البر، مبادرة «قوافل الخير»، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمبادرة «قوافل الخير» نحو 6 ملايين درهم، لدعم 7 آلاف أسرة متعففة، وتتضمن المبادرة حزمة من البرامج الخيرية لدعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى بعض المؤسسات الخيرية والبرامج الإذاعية المحلية وتوزيع المير الرمضاني والكوبونات الشرائية والسلال الغذائية للأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن المبادرة تأتي ضمن الأجندة السنوية لبرامج المؤسسة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن مجموعة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعتزم المؤسسة تقديمها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية على مدار أيام الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى دعم الفئات المستحقة وتلبية احتياجات الأسر المتعففة، ومساندة الحالات الإنسانية في البرامج الإذاعية المحلية عبر تقديم الدعم المناسب لها. من جانبه، أعرب خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، عن شكره وتقديره لمشاركة الجمعيات الخيرية في المبادرة التي تجسد قيم الخير والعطاء، وتعكس روح التكاتف والألفة بين مؤسسات المجتمع وأفراده، مشيراً إلى أن الموسم الرمضاني يشكل فرصة لتعزيز التعاون مع الشركاء والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء لتحقيق التكافل الاجتماعي، وإدخال البهجة والسرور للأسر المتعففة خلال الشهر الكريم.