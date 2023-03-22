الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

6 ملايين درهم لدعم 7 آلاف أسرة متعففة في دبي

خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
23 مارس 2023 02:20

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
عضو الفريق الحكومي ماجد فضائل لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى اليمنيين منتصف رمضان وجولات مفاوضات مرتقبة

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية ومؤسسة التراحم الخيرية وجمعية دار البر، مبادرة «قوافل الخير»، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وتبلغ القيمة الإجمالية لمبادرة «قوافل الخير» نحو 6 ملايين درهم، لدعم 7 آلاف أسرة متعففة، وتتضمن المبادرة حزمة من البرامج الخيرية لدعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى بعض المؤسسات الخيرية والبرامج الإذاعية المحلية وتوزيع المير الرمضاني والكوبونات الشرائية والسلال الغذائية للأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل.
وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن المبادرة تأتي ضمن الأجندة السنوية لبرامج المؤسسة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن مجموعة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعتزم المؤسسة تقديمها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية على مدار أيام الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى دعم الفئات المستحقة وتلبية احتياجات الأسر المتعففة، ومساندة الحالات الإنسانية في البرامج الإذاعية المحلية عبر تقديم الدعم المناسب لها. من جانبه، أعرب خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، عن شكره وتقديره لمشاركة الجمعيات الخيرية في المبادرة التي تجسد قيم الخير والعطاء، وتعكس روح التكاتف والألفة بين مؤسسات المجتمع وأفراده، مشيراً إلى أن الموسم الرمضاني يشكل فرصة لتعزيز التعاون مع الشركاء والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء لتحقيق التكافل الاجتماعي، وإدخال البهجة والسرور للأسر المتعففة خلال الشهر الكريم.

دبي
الإمارات
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
جمعية دبي الخيرية
جمعية دار البر
قوافل الخير
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©