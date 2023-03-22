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الإمارات

سعيد بن طحنون يدشن حملة لتوزيع المير الرمضاني

سعيد بن طحنون لدى تدشين الحملة (وام)
23 مارس 2023 02:20

العين (وام)

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دشن معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، مبادرة الجمعية بمناسبة حلول شهر رمضان، تتضمن توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة، وتشمل سلعاً غذائية تموينية بهدف إدخال الفرحة على قلوب أفرادها في الشهر الكريم. وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان: «إن إطلاق الحملة، جاء سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقاً لأهداف الجمعية في تقديم العمل الخيري، وتوفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، خاصة في شهر رمضان المبارك».

الإمارات
سعيد بن طحنون
المير الرمضاني
رمضان
شهر رمضان
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