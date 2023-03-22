سعيد بن طحنون يدشن حملة لتوزيع المير الرمضاني

العين (وام)

دشن معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، مبادرة الجمعية بمناسبة حلول شهر رمضان، تتضمن توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة، وتشمل سلعاً غذائية تموينية بهدف إدخال الفرحة على قلوب أفرادها في الشهر الكريم. وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان: «إن إطلاق الحملة، جاء سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقاً لأهداف الجمعية في تقديم العمل الخيري، وتوفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، خاصة في شهر رمضان المبارك».