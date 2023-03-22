الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الاتحاد الخيرية» بعجمان تؤكد استدامة العمل الإنساني

«الاتحاد الخيرية» بعجمان تؤكد استدامة العمل الإنساني
23 مارس 2023 02:20

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية

أكد الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، حرص المؤسسة على استدامة الرؤى الداعمة لإرساء العمل الإنساني، وإعلاء قيم التسامح والأخوة الإنسانية، وتكريس الدور المجتمعي والإنساني، وترسيخ جهودها الإنسانية، بما يتماشى مع أهدافها وتطلعاتها، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة للدولة التي تعزز دورها الإنساني العالمي، ويجسد ريادة الإمارات في إطلاق المبادرات الإنسانية العالمية.
جاء ذلك بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الاتحاد الخيرية وشبكة رؤية الإمارات الإعلامية.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الشبكة الإعلامية بنشر جميع الحالات الخيرية والإنسانية الخاصة بالمؤسسة، ودعم الحملات الإعلانية والتسويقية والترويجية لها.

عجمان
الإمارات
العمل الإنساني
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©