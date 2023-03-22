«الاتحاد الخيرية» بعجمان تؤكد استدامة العمل الإنساني

عجمان (وام)

أكد الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، حرص المؤسسة على استدامة الرؤى الداعمة لإرساء العمل الإنساني، وإعلاء قيم التسامح والأخوة الإنسانية، وتكريس الدور المجتمعي والإنساني، وترسيخ جهودها الإنسانية، بما يتماشى مع أهدافها وتطلعاتها، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة للدولة التي تعزز دورها الإنساني العالمي، ويجسد ريادة الإمارات في إطلاق المبادرات الإنسانية العالمية.

جاء ذلك بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الاتحاد الخيرية وشبكة رؤية الإمارات الإعلامية.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الشبكة الإعلامية بنشر جميع الحالات الخيرية والإنسانية الخاصة بالمؤسسة، ودعم الحملات الإعلانية والتسويقية والترويجية لها.