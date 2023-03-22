«.. مع من نحب».. شعار فعاليات «رمضان دبي»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات رمضان دبي 1444هـ التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب»، بهدف نشر قيم الألفة والمحبة، وتعزيز وبث روح التعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، من خلال مبادئ القرآن والسُنة، والذي يستهدف كل فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء والأطفال وكبار السن، والجاليات العربية والأجنبية المختلفة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وقدم الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنين أن يجعله الله شهر خير وسعادة وبركة على الجميع. وتقام مبادرة رمضان دبي 1444هـ برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتضيء جميع مساجد إمارة دبي بالرحمة والسكينة.

تتضمن المبادرة العديد من الفعاليات المتنوعة هذا العام، منها فعالية «قراء دبي»، حيث تستضيف الدائرة كوكبة من مشاهير القرّاء من داخل الدولة وخارجها، لإحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام، وتقام في (8) جوامع، وبمشاركة (84) قارئاً من داخل وخارج الدولة، وهي جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بزعبيل1، جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم «الخليج التجاري»، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم «منطقة الحضيبة»، جامع القصر «منطقة حتا»، جامع القراءات العشر «محمد خميس البادي» - مردف، جامع الوالدين في الممزر «طلاب مراكز مكتوم»، جامع حسين علي يتيم البرشاء جنوب «طلاب مراكز مكتوم»، و«إكسبو دبي».

كذلك برنامج آخر بعنوان «نخبة القراء» في عدد (20) مسجد يتناوبون عليها (50) من أصحاب الأصوات الندية من أئمة مساجد الدائرة طوال الشهر الفضيل.

إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة، من المحاضرات والدروس الدينية للرجال والنساء، وفعاليات «هلا رمضان»، وفعاليات أخرى في «إكسبو»، و«دبي القابضة».