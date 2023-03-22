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9.400 مستفيد من المير الرمضاني لـ«خيرية الفجيرة»

9.400 مستفيد من المير الرمضاني لـ«خيرية الفجيرة»
23 مارس 2023 02:19

الفجيرة (الاتحاد)

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أكد يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن الجمعية تستقبل الأول من شهر رمضان، وقد انتهت من توزيع المير الرمضاني على 9.400 فرد من الأسر المتعففة والمستحقة في مختلف مناطق الفجيرة.
وقال إنه تم تسليم الأسر المستحقة لـ«المير الرمضاني» القسائم الشرائية والمواد الغذائية في منازلهم حسب عدد أفراد الأسرة، بهدف التيسير عليهم وتمكينهم من شراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات شهر رمضان، في مختلف مناطق الإمارة. وأضاف أن الجمعية تواصل توزيع المواد الغذائية العينية للمستحقين على مدار العام، بينما تتواصل فعاليات حملة جمعية الفجيرة الخيرية الرمضانية خيركم بركة لتبدأ اليوم حملتها لتنفيذ مشروع «إفطار صائم» على أوسع نطاق ممكن.
وستبدأ الجمعية بتوزيع 10.000 وجبة يومياً، قابلة للزيادة، حسب تفاعل المحسنين وحجم الطلبات التي ستتلقاها من سكن العمال والجهات الحكومية والخاصة، حيث رصدت بشكل مبدئي توزيع 300.000 وجبة خلال الشهر الكريم بتكلفة 4.5 مليون درهم.

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