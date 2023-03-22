5 منافذ للمساهمة في مبادرات «الهلال الأحمر» ومشاريعها الإنسانية

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 5 منافذ للتبرع والمساهمة في مبادراتها ومشاريعها الإنسانية خلال شهر الخير، في إطار حملة «رمضان.. عطاء مستمر».

وأوضحت الهيئة أن مساهمة المحسنين تكون من خلال التبرع بما قيمته 250 درهماً أو 500 درهم لتأمين المير الرمضاني، أو بما قيمته 15 درهماً لإفطار صائم، أو 25 درهماً لزكاة الفطر، أو 50 درهماً لكسوة العيد، أو 10 درهم صدقات.

وقدرت الهيئة عدد المستفيدين من برامجها الرمضانية داخل الدولة بـ 831.205 أشخاص، بقيمة 20 مليوناً و146 ألف درهم، وتتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام.

وأوضحت الهيئة أن 700 ألف شخص سيستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر الكريم على مستوى الدولة بقيمة 7 ملايين درهم، فيما يستفيد 51 ألفاً و205 أشخاص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 5 ملايين و146 ألف درهم، إلى جانب 80 ألف شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 8 ملايين درهم.

وتأتي المبادرات الإنسانية التي تنفذها الهيئة، ضمن حملتها الرمضانية الموسمية «رمضان.. عطاء مستمر» لتوفير الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها.

وأكدت الهيئة أهمية دعم المتبرعين والخيرين في تخفيف المعاناة وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، وهم عون للهيئة في مكافحة الفقر والجوع والأمراض وتعزيز البنيات التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول.

وتسعى حملة «رمضان.. عطاء مستمر» إلى تعزيز روح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في برامج الهيئة المنتشرة داخل الدولة وخارجها، حيث يستفيد مئات الآلاف من برامج الهيئة الرمضانية.

وخصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حوالي 200 موقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.