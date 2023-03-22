«دبي الدولية للقرآن الكريم» تنطلق غداً

دبي (وام)

استعرضت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، تفاصيل انطلاق الدورة السادسة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي ستجرى فعالياتها يوم غدٍ الجمعة الثاني من رمضان وتستمر حتى الحادي عشر منه، وقد أكملت وحدات الجائزة جاهزيتها لبدء الفعاليات في التاريخ المحدد.

وأثنى المستشار بوملحة على الجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء اللجنة المنظمة والموظفون والمتطوعون في إنجاز المهام في عمل متواصل على مدى أكثر من سنة منذ انتهاء فعاليات الدورة الماضية، وذلك بفضل الخبرة التي تم اكتسابها من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات المحلية والدولية المتتالية التي تشهدها الجائزة على مدار العام والتي تحتاج حتماً إلى جهد كبير وتنسيق عالٍ متميز بين جميع الوحدات، وهذا ما أكسب الجائزة وأهَّلَها لأن تتمتع بهذه السمعة الطيبة المتميزة والمكانة الرفيعة بين مثيلاتها من الجوائز والمسابقات في العالم، وكذلك الإقبال الكبير الذي تحظى به الجائزة في الدول الإسلامية والجاليات الإسلامية حول العالم وحرصهم على المشاركة فيها سنوياً.

كما أشاد بوملحة بالرعاية والدعم الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي هذه الجائزة المباركة، وما يقدمه سموه بسخاء لهذه الجائزة المباركة، حيث ظل سموه متابعاً لكل فعاليات الجائزة وأنشطتها المختلفة، ويوجِّه سموه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها.

كما أشاد بوملحة بأجهزة الإعلام المختلفة، وتقدم بالشكر للدوائر والجهات الحكومية، لما قدمته من دعم ومساندة، وقال إن جلسات الاستماع في المسابقة ستبدأ يومياً اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، وسوف يقام الحفل الختامي في الثالث عشر من رمضان بساحة الوصل بمدينة «إكسبو 2020 دبي».

وقد استعدت وحدة الشؤون المالية والإدارية وانتهت مبكراً من أعمالها ووجهت الدعوات إلى أكثر من 145 دولة وجالية في العالم للمشاركة، وافقت منها حتى الآن 65 دولة وجالية، كما قامت بحصر ومتابعة رعاة المسابقة، وانتهت في وقت مبكر من خدمات استضافة المتسابقين ومرافقيهم وأعضاء لجنة التحكيم وضيوف الجائزة والشخصية الإسلامية، وتقديم الدعم اللوجستي لبقية وحدات الجائزة.