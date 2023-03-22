«خيرية الشارقة»: رفع مخصصات السلة الرمضانية بنسبة 25%

الشارقة (الاتحاد)

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من تسليم مخصصات السلة الرمضانية بشكل كامل إلى مستحقيها المسجلين بكشوف المساعدات الداخلية، وأعربت الجمعية عن خالص تقديرها لما قدمه المحسنون من دعم للمشروع، مما أسهم في زيادة مخصصات التوزيع بنسبة 25% عن المستهدفات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحملة الرمضانية منتصف شهر فبراير المنقضي.

وتوجه عبدالله سلطان بن خادم بالشكر إلى المتبرعين الذين شاركوا بتبرعاتهم في توفير محتويات السلة التي رُعي أن تتضمن كافة المواد الغذائية الأساسية لاحتياجات الأسر، وقد تم التنسيق مع عدد من المنافذ قبل وقت كاف لتوفير مواد السلة، وقد حرصنا على التعاقد على أصناف ذات جودة عالية لضمان تقديم الدعم الذي يليق بقيمة العمل الخيري.

وأشار إلى أنه تم وضع مستهدفات لتوزيع 4000 سلة قبيل حلول شهر رمضان الفضيل، بينما شهدنا ارتفاع المخصصات إلى 5000 سلة بنسبة زيادة تصل إلى 25%، وتمت توزيعها جميعها من خلال فرق العمل وتوصيلها لمستحقيها وسط بهجة وسعادة غمرت الفئات المخاطبين بمساعدات المشروع.

وأوضح ابن خادم أن مشروع السلة الرمضانية يجسد مجموعة من القيم الإيجابية ويرسم صورة راقية للتكافل الاجتماعي والتسابق إلى الخير من قبل المحسنين في دعم إخوانهم المستحقين، كما يبعث المشروع الطمأنينة في نفوس شريحة المستحقين الذين اطمأنوا بعدما توفرت لديهم احتياجاتهم المعيشية طوال شهر رمضان المبارك، عملاً بالهدي النبوي الشريف «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»، ومن هذا المنطلق جاء مشروع السلة الرمضانية ليرسم البهجة والسعادة على نفوس تلك الشرائح ويشاركون إخوانهم بهجة صيام الشهر الفضيل.