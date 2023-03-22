«الشارقة للعمل التطوعي» تعتمد 11 جائزة للدورة المقبلة

الشارقة (وام)

أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ عن اعتماده طرح 11 جائزة للمشاركة في الدورة القادمة؛ وذلك لتعزيز ريادة «الجائزة» وتطويرها وتحسينها لتحافظ على مكانتها المتميزة كإحدى الجوائز المرموقة والرائدة. وأكد مجلس الأمناء، أن هذه الإضافة جاءت نتيجة لسلسلة من الاجتماعات والأفكار المبتكرة والمقترحات لمواكبة النهج الريادي الذي تشهده إمارة الشارقة على مختلف المستويات، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. وأوضح مجلس الأمناء، أن النظام الحالي المعمول به إلى الدورة الـ20 يتضمن 48 فائزاً على مستوى كافة الفئات البالغ عددها 16 فئة، بينما يحتوي النظام الجديد على 11 جائزة، لصالح 62 فائزاً بحد أقصى، بالإضافة إلى التعديلات الإضافية لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والفرق التطوعية، وغيرها من الفئات السابقة التي بحاجة إلى تحديث، وسيتم تطبيق النظام الجديد بدءاً من الدورة القادمة (21). جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة، الذي عُقد برئاسة عفاف إبراهيم المري ومشاركة كل من الدكتور جاسم محمد الحمادي، أمين عام الجائزة؛ ومصبح بالعجيد الكتبي نائب رئيس مجلس الأمناء والأعضاء سلطان محمد الخيال، وحميد العبار، وعيسى هلال الحزامي، وفاطمة موسى، وإيمان راشد.