الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

1000 أسرة بأم القيوين تستفيد من المير الرمضاني لـ«خيرية سعود المعلا»

1000 أسرة بأم القيوين تستفيد من المير الرمضاني لـ«خيرية سعود المعلا»
23 مارس 2023 02:19

أم القيوين (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
عضو الفريق الحكومي ماجد فضائل لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى اليمنيين منتصف رمضان وجولات مفاوضات مرتقبة

وزّعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة أم القيوين، تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي. وقال راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة: إنه تم توزيع بطاقات المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل الإدارة، وتمت الموافقة عليهم من لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تسمح لمستفيديها حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء في شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت كذلك بتوزيع 800 سلة من المواد الغذائية للأسر المستحقة في الإمارة.

أم القيوين
المير الرمضاني
مؤسسة سعود المعلا الخيرية
رمضان
شهر رمضان
الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©