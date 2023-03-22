1000 أسرة بأم القيوين تستفيد من المير الرمضاني لـ«خيرية سعود المعلا»

أم القيوين (وام)

وزّعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة أم القيوين، تكفلت بتوفيرها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي. وقال راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة: إنه تم توزيع بطاقات المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل الإدارة، وتمت الموافقة عليهم من لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تسمح لمستفيديها حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء في شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت كذلك بتوزيع 800 سلة من المواد الغذائية للأسر المستحقة في الإمارة.