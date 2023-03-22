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1700 وجبة إفطار صائم توفرها «خيرية أم القيوين» يومياً

خيمة رمضانية جاهزة لاستقبال الصائمين (الاتحاد)
23 مارس 2023 02:19

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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أعلنت جمعية أم القيوين الخيرية، توفير 1700 وجبة إفطار صائم يومياً، من خلال 3 خيام رمضانية، تم تركيبها في مناطق مختلفة بالإمارة، وذلك ضمن مبادراتها الرمضانية في هذا الشهر الفضيل.
وقال عيسى بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية: إنه تم تجهيز 3 خيام بعد استيفائها الاشتراطات المطلوبة، الأولى بالقرب من سوق الخضار بالسلمة، وأخرى في المنطقة الصناعية القديمة، والثالثة في صناعية أم الثعوب، لافتاً إلى أن جميع الخيام سيكون بها موظفو الجمعية ومتطوعون لتنظيم وتسهيل توزيع الوجبات على الصائمين.
وأضاف: أن الخيام الرمضانية مزودة بأجهزة التكييف، وتشهد إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات، حيث توفر جواً من الطمأنينة والراحة للصائمين، لافتاً إلى أن الجمعية لديها برامج ومبادرات خيرية وإنسانية في شهر رمضان، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتعففة وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.

خيرية أم القيوين
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