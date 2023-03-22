50 مليون درهم من «شوبا العقارية» دعماً لـ«وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «شوبا العقارية»، مساهمتها بـ 50 مليون درهم لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، يساهم في توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً. وتهدف حملة «وقف المليار وجبة» التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى مساندة الفئات الأقل حظاً في عشرات الدول حول العالم، انطلاقاً من رسالة العطاء في الشهر الفضيل، وكون إطعام الطعام من أفضل الصدقات.

وتدعم مساهمات الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ومختلف مكونات قطاعات الأعمال، جهود حملة «وقف المليار وجبة»، في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

ويأتي تعهد مجموعة «شوبا العقارية» بتقديم 50 مليون درهم لحملة «وقف المليار وجبة» خلال 5 سنوات، استمراراً لدعم المجموعة للمبادرات الإنسانية، ومنها تبرعها بمليون درهم لحملة «مليار وجبة» التي تم تنظيمها في رمضان الماضي لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة.

مستقبل أفضل

وبهذه المناسبة، قال بي ان سي مينون، مؤسس رئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا العقارية»: «حريصون على دعمنا للمبادرات الإنسانية في دولة الإمارات، ومنها حملة (وقف المليار وجبة) التي تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل الإنساني المستدام، وفق مفهوم مؤسسي متكامل، يؤمن بأهمية بناء شراكات فعالة لتطوير الأداء والأدوات، بما يضمن تحقيق المبادرات الخيرية لأهدافها والوصول إلى مستحقي الدعم في جميع قارات العالم».

وأضاف: «يعاني مئات الملايين حول العالم من مشاكل الجوع، ولذلك يحتم علينا واجبنا أن نساهم في توفير مستقبل أفضل يكون فيه لكل شخص القدرة على الحصول على التغذية الصحية التي يحتاجها، تماشياً مع أهداف حملة (وقف المليار وجبة)، واستكمالاً لحملات إطعام الطعام السابقة».

وتشكل حملة «وقف المليار وجبة» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، استجابة عملية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ 17. ويفتح الصندوق الوقفي لإطعام الطعام الباب واسعاً أمام كل من يريد فعل الخير وكسب الأجر والثواب، حيث يمثل الوقف صدقة جارية، وقربة يتجدد ثوابها بمرور الأيام وتوالي الزمان، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».