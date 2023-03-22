3 ملايين وجبة تبرعات يوفرها «الإمارات للطعام» خلال رمضان

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أعلن بنك الإمارات للطعام، التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن مبادراته خلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل توفير ثلاثة ملايين وجبة من التبرعات، بالتعاون مع الشركاء. وتهدف المبادرة إلى إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره، وإيصال الغذاء إلى أكبر عددٍ من محتاجيه داخل دولة الإمارات وخارجها، إضافةً إلى رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات طعام.

وقال داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس الأمناء في بنك الإمارات للطعام: «تُعدُّ مبادرات البنك خلال شهر رمضان الفضيل، انعكاساً لغايته السامية كمنظومة إنسانية تُعلي من قيمة إطعام الطعام، وتجسيداً حقيقياً لقيم الإنسانية والخير والعطاء في دولة الإمارات، ورؤيتها لتحقيق الاستدامة في كافة المجالات. ويسعى بنك الإمارات للطعام عبر نشاطاته ومبادراته إلى نشر هذه القيم وترسيخها عالمياً، من خلال رؤيته ورسالته في تخطيط وضمان إدارة فائض الطعام وتسليمه للمستفيدين محلياً وعالمياً، والحدّ من هدره. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، في تخطيط وتنفيذ المبادرات الإنسانية التي تضمن توفير وتقديم الطعام والغذاء لمستحقّيه خلال شهر رمضان المبارك».

وأضاف الهاجري: «ستعزز المبادرات خلال شهر رمضان المسؤولية المجتمعية بين البنك والشركاء وأفراد المجتمع، لجمع التبرعات المالية والغذائية وإيصالها للمستحقين. كما ستشجّع على زيادة الأعمال التطوعية والمشاركة في أعمال ونشاطات البنك، ما سيعزز من قيم التآخي والخير في المجتمع، ويحقق الهدف من هذه المبادرات عبر توصيل الطعام إلى أكبر شريحة ممكنة، وتقليل الفائض منه».

وقالت منال بن يعروف، رئيس لجنة تسيير الأعمال في البنك: «سيعمل بنك الإمارات للطعام على جمع 3 ملايين وجبة، وذلك بالتنسيق مع جميع شركات الأغذية لحصر التبرعات ونقلها إلى البنك، ثم إلى خارج الدولة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي. وأضافت: كما سيجري التنسيق مع المعنيين في الفنادق وخيم الإفطار لحصر الفائض من الطعام، وتحديد مواقع وأوقات نقل المواد الغذائية والوجبات إلى البنك والجمعيات الخيرية بالتعاون مع شركات التوصيل. وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية تقليل فائض الطعام وتوزيعه بالشكل الأمثل.وأضافت بن يعروف: «استحدثنا مبادرة (هريسكم علينا)، التي تُركز على تفعيل المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الأعمال التطوعية بينهم، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي».