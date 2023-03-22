الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شوارع العين تتزين لرمضان

زينة رمضان في أحد شوارع العين (من المصدر)
23 مارس 2023 02:19

محمد البلوشي (العين)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
عضو الفريق الحكومي ماجد فضائل لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى اليمنيين منتصف رمضان وجولات مفاوضات مرتقبة

زينت بلدية مدينة العين شوارع وميادين المدينة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بإضاءات خاصة وتصاميم مميزة احتفاءً بالمناسبة.وباشرت فرق البلدية تركيب التشكيلات الهندسية التي غطت أغلب الشوارع الرئيسة بالمدينة، برموز وتصاميم مستوحاة من الثقافة والفنون الإسلامية لإضفاء المزيد من الجمال والسكينة، بما يعكس خصوصية الشهر الفضيل ويعزز القيم الدينية ويرفع مستوى الرضا لدى سكان وزوار المدينة.
وأشار سلطان سيف الشامسي – مدير إدارة التسوق والاتصال المؤسسي إلى أنه تم تركيب ما يقارب 347 وحدة ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد تمتد على مسافة 15.6 كيلو متر، وتم التركيز على استخدام رموز وعبارات دينية مستمدة من وحي المناسبة ومعبرة عن ابتهاج السكان وزوار المدينة بقدوم شهر الخير، حيث تم تزيين 9 شوارع حضرية وحيوية و6 تقاطعات اشارات ضوئية وثلاثة جسور ودوار.
وأضاف الشامسي: تم اختيار الأشكال والعبارات بشكل دقيق، حيث تم التركيز على استخدام أشكال المساجد والهلال والفوانيس المعبرة عن قيم روحانية الشهر الفضيل، باستخدام اضاءة LED الموفرة للطاقة بما يضفي منظر جمالي يعكس على المدينة وضواحيها تألقاً وجمالاً مميزاً.  

شوارع العين
الإمارات
العين
رمضان
شهر رمضان
بلدية العين
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©