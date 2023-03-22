شوارع العين تتزين لرمضان

محمد البلوشي (العين)

زينت بلدية مدينة العين شوارع وميادين المدينة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بإضاءات خاصة وتصاميم مميزة احتفاءً بالمناسبة.وباشرت فرق البلدية تركيب التشكيلات الهندسية التي غطت أغلب الشوارع الرئيسة بالمدينة، برموز وتصاميم مستوحاة من الثقافة والفنون الإسلامية لإضفاء المزيد من الجمال والسكينة، بما يعكس خصوصية الشهر الفضيل ويعزز القيم الدينية ويرفع مستوى الرضا لدى سكان وزوار المدينة.

وأشار سلطان سيف الشامسي – مدير إدارة التسوق والاتصال المؤسسي إلى أنه تم تركيب ما يقارب 347 وحدة ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد تمتد على مسافة 15.6 كيلو متر، وتم التركيز على استخدام رموز وعبارات دينية مستمدة من وحي المناسبة ومعبرة عن ابتهاج السكان وزوار المدينة بقدوم شهر الخير، حيث تم تزيين 9 شوارع حضرية وحيوية و6 تقاطعات اشارات ضوئية وثلاثة جسور ودوار.

وأضاف الشامسي: تم اختيار الأشكال والعبارات بشكل دقيق، حيث تم التركيز على استخدام أشكال المساجد والهلال والفوانيس المعبرة عن قيم روحانية الشهر الفضيل، باستخدام اضاءة LED الموفرة للطاقة بما يضفي منظر جمالي يعكس على المدينة وضواحيها تألقاً وجمالاً مميزاً.