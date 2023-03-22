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تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في رأس الخيمة

مركز العمليات في شرطة رأس الخيمة (من المصدر)
23 مارس 2023 02:19

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان وتحقيق جودة الحياة في الأمن المجتمعي برأس الخيمة، من خلال تكثيف التواجد الأمني من الدوريات الأمنية والمرورية، بشكل عام في كافة طرق وأحياء ومصليات وأسواق الإمارة، وجميع المناطق الحيوية، والمنافذ البرية والبحرية والجوّية، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للجمهور.
واستكمالاً للجهود، وضعت الإدارة العامة للعمليات الشرطية، خطة تأمين شاملة في الإمارة للحد من الظواهر السلبية وغير الحضارية مثل ظاهرة التسول والباعة المتجولين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، داعية الجمهور للتواصل عبر الرقم 901  للإبلاغ عن المتسولين الخارجين عن القانون، كما سيتم إطلاق العديد من الحملات والبرامج التوعوية بالتعاون بين إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارات العمليات الشرطية، التي وضعت خطة متكاملة للشهر الفضيل.
من جانبها، أنهت الإدارة العامة للعمليات المركزية استعداداتها للاستجابة لبلاغات الجمهور الطارئة والاستفسارات على الرقم 999، وتقديم أرقى الخدمات الأمنية والمرورية لتحسين أمن وسلامة الطرق وإسعاداً للجمهور بمركز خدمات المرور والترخيص، تتضافر الجهود من خلال تعديل مواعيد العمل بالمركز بما يتناسب مع أوقات الجمهور خلال الشهر الفضيل، حيث يكون العمل من الاثنين إلى الخميس من تمام الساعة 9 ص حتى 2:30م، ويوم الجمعة من تمام الساعة 9 ص إلى 12:00 م، كما ستكون أوقات العمل في مركز فحص السائقين (المبدئي – المدينة) من الاثنين إلى الخميس من تمام الساعة 8 ص إلى 1:00 م، ويوم الجمعة من الساعة 8 ص إلى 11 ص. 

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أوقات عمل مركز الفحص الثقيل (الساعدي) من الاثنين إلى الخميس تبدأ من تمام الساعة 9 ص حتى 2:30م، ويوم الجمعة من تمام الساعة 9 ص إلى 12:00 م، وعن مركز الفحص الفني الخفيف (إينوك قرية تسجيل )  فأوقات العمل من الاثنين إلى الخميس على فترتين تبدأ الفترة الأولى من تمام الساعة 8 ص وحتى الساعة 5 م، فيما تبدأ الفترة الثانية مساءً من الساعة 9 م إلى الساعة 12 ص، وفي يوم الجمعة على فترتين أيضاً، تبدأ الفترة الأولى الصباحية، من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 ص، وتبدأ الفترة الثانية المسائية من الساعة 9 م إلى 12 ص.
كما ستبث إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، عبر قنوات ومنصات شرطة رأس الخيمة الإعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، العديد من برامج وحملات التوعية الأمنية والتنويهات والإرشادات التي تعزز وعي المجتمع بالسلوكيات الإيجابية والحضارية، وتدعم القيم الإنسانية والوطنية الأصيلة خلال الشهر الفضيل.

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