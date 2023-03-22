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دوام مرن لموظفي دوائر رأس الخيمة أيام الجمعة

دوام مرن لموظفي دوائر رأس الخيمة أيام الجمعة
23 مارس 2023 02:19

رأس الخيمة (وام)

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وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بأن يكون الدوام الرسمي لموظفي حكومة رأس الخيمة يوم الجمعة خلال شهر رمضان، باعتماد نمط العمل المختلط المرن بنسبة 70% عن بُعد، وبنسبة 30% حضورياً بما لا يخل بمستوى الخدمات المقدمة، ويحقق سعادة المتعاملين وإنجاز جميع معاملاتهم الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على توفير ظروف وبيئة العمل المناسبة للموارد البشرية وإتاحة الخيارات المناسبة لأداء مهامهم الوظيفية بسهولة ويسر في هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا الإطار، أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة للعمل بموجب هذه التوجيهات، ووفقاً للضوابط اللازمة لتحقيق سعادة المتعاملين، وبما يعزز من كفاءة وفعالية أنماط العمل المرنة التي تعتمدها الحكومة.
وأشارت الدائرة إلى أنه على الجهات الحكومية بوضع خطة عملها في ضوء هذا النظام المرن ووفقاً للنسب المئوية التي تلائم طبيعة أعمالها وظروف التشغيل اللازمة، بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية.
وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات، ولسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ولشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله عز وجل أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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