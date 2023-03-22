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«نقل عجمان» تعلن مواعيد خدماتها خلال شهر رمضان

«نقل عجمان» تعلن مواعيد خدماتها خلال شهر رمضان
23 مارس 2023 02:19

عجمان (وام) 

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أعلنت هيئة النقل في عجمان عن مواعيد خدماتها خلال شهر رمضان الفضيل، وتتضمن مواعيد مراكز إسعاد المتعاملين ومركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات وحافلات النقل العام والنقل البحري وحافله تحت الطلب.
ويقدم مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خدماته على فترتين الفترة الصباحية تبدأ من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 5 عصراً، ويوم الجمعة في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً، أما بالنسبة للفترة المسائية من السبت ولغاية الجمعة من 8:30 مساءً الى الساعة 2 بعد منتصف الليل، علماُ بأن خدمة طباعة رقم الشاسي للمقطورات سيتم تقديمها خلال الفترة الصباحية ليوم الاثنين والأربعاء والجمعة، بالإضافة إلى خدمة فحص مقاسات الشاسي. وتتضمن مواعيد حافلات النقل العام كافة الخطوط الداخلية والخارجية في إمارة عجمان، حيث ستبدأ الخطوط الداخلية رحلاتها الساعة 6:50 صباحاً، وستكون أول رحلات خط الجرف في الساعة 7:15 صباحاً وخط الصناعية في الساعة 7 صباحاً والصناعية المغذي فيالساعة 7:30 صباحاً وخط محطة المصلى إلى المحطة الرئيسية في الساعة 8:45 صباحاً وخطي مشيرف وشارع الشيخ عمار أول رحلة لهما في الساعة 8 صباحاً وخط الحميدية في 6:50 صباحاً والحميدية المغذي 7:45 صباحاً. أما بالنسبة للخطوط الخارجية فستبدأ أول رحلاتها في الساعة 03:15 صباحاً لخط مطار دبي الدولي، وبالنسبة لخط الشارقة فستبدأ رحلاته في الساعة 7 صباحاً وخط أم القيوين في الساعة 7:50 صباحاً وخط أبوظبي، وخط سنتربوينت في الساعة 5:45 صباحاً.
كما تم تحديد مواعيد رحلات النقل البحري «عبرة» خلال شهر رمضان، حيث تنقسم فترة عمل النقل البحري إلى فترتين الفترة الأولى من الساعة 4 مساءً الى الساعة 6 مساءً والفترة الثانية من 7 مساءً إلى منتصف الليل.
وستبدأ رحلات خدمة حافلة تحت الطلب في الساعة 7 صباحاً إلى منتصف الليل، كما يمكن للجمهور طلب مركبات الأجرة عن طريق التطبيق الذكي أو عن طريق الاتصال الهاتفي.

هيئة النقل
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