خطة أمنية ومرورية متكاملة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكملت القيادة العامة لشرطة الشارقة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال خطة أمنية ومرورية متكاملة ‏تعزز من سلامة وصحة أفراد المجتمع، وتحقق انسيابية حركة السير والمرور في الإمارة، بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة.

وأفاد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام إدارة العمليات المركزية، بأن جميع الإدارات الشرطية على أتم الاستعداد والجاهزية لتعزيز السلامة خلال الشهر المبارك، وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة الآنية، مشيراً إلى أن كافة الدوريات الأمنية والمرورية، والمدنية ستقوم بمهامها وفق الخطط المعدة، داخل مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية وستعمل جهات الاختصاص بتنظيم حركة السير بجميع الميادين وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكلٍ عام.

وأكد جاهزية غرفة العمليات بشرطة الشارقة على مدار الساعة للتعامل مع كافة البلاغات ‏التي ترد إليها على وجه السرعة ووفق معايير الجودة والكفاءة، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية في المساهمة المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان، وعدم التردد في الاتصال على ‏الرقم 999 عند تعرضهم لأي طارئ أو طلب المساعدة، وعلى الرقم 901 للحالات الغير طارئة كالرد على الاستفسارات ‏المتعلقة بالخدمات العامة.‏

وأضاف العميد الناعور، أن الخطة تستهدف توفير الأجواء الآمنة في الإمارة، من خلال كافة السلوكيات التي تنشط خلال الشهر الفضيل، كالتسول والباعة الجائلين، التي تشوه المنظر الحضاري للإمارة.