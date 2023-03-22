بلدية دبي تكثف حملاتها التفتيشية على المؤسسات الغذائية

آمنة الكتبي (دبي)

كشف سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، عن أن البلدية تكثف حملاتها التفتيشية طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان سلامة المنتجات الغذائية الطازجة فيها، والتي تكون عادةً سريعة التلف في حال لم تخزن وفق اشتراطات السلامة الغذائية.

وأوضح أن التحضير لشهر رمضان المبارك بدأ من خلال تأهيل وتهيئة فرق التفتيش الغذائي، وتنظيم عملية زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية، ضمن مجموعات عمل بنظام المناوبة لمواقيت ورديات الدوام على مدار اليوم، بهدف التأكد من الالتزام الكامل بتطبيق أفضل معايير السلامة الغذائية، كما تم تحديد ساعات العمل الرسمية لجميع فرق التفتيش، وتوزيعهم على مناوبات مختلفة، بما يتناسب مع ساعات العمل خلال شهر رمضان للمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكد من استعداد فريقي البلاغات وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء لشهر رمضان المبارك لتلقي بلاغات الجمهور على مدار 24 ساعة يومياً الواردة إلى مركز الاتصال ببلدية دبي.

وبين مدير إدارة سلامة الغذاء أنه خلال هذه الفترة يكثر استهلاك الأطعمة المقلية في شهر رمضان المبارك، لذلك نقوم بالتركيز على جودة الزيوت المستخدمة في قلي الأطعمة، والتأكد من أماكن تخزين وتحضير الأطعمة، وطرق طبخها وإعدادها وحفظها ونقلها، وأيضاً التأكد من التزام العاملين على تقديمها بالنظافة الشخصية، وارتداء القفازات وغطاء الرأس، وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم، بالإضافة إلى التأكد من طهو الأطعمة على درجات حرارة مناسبة، وكذلك الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير (أكثر من 65° مئوية للحفظ الساخن، وأقل من 5° للحفظ البارد)، وعدم الاستهانة بهذه المخالفة، حيث إن حفظ الأطعمة على درجات حرارة في المدى الحراري الخطر (بين 5° إلى 65° مئوية)، يؤدي إلى فساد الأغذية والأطعمة، وبالتالي، حدوث حالات التسمم الغذائي.

وقال مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي: «أما في ما يخص الأغذية الشعبية وما يماثلها، والتي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل، والتي يتم إعدادها وتحضيرها في المطابخ الشعبية، فسوف يتم التركيز على عمليات التحضير والضبط الحراري للأغذية، وسيارات نقل الأغذية، والتأكد من مدى الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية».وبين أنه تم توجيه فرق التفتيش المختلفة على المؤسسات الغذائية، خاصة المطابخ الشعبية والمخابز، للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات أثناء عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل، والتي تمنع تلوث هذه المنتجات، خاصة عمليات التلوث التبادلي مع العاملين والمعدات، مؤكداً ضرورة التزام العاملين بالمؤسسات الغذائية بأعلى معايير النظافة الشخصية».

وأهاب مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي بالجمهور الكريم التواصل مع مركز الاتصال ببلدية دبي على الرقم 800900 على مدار 24 ساعة يومياً في حال وجود ملاحظات أو بلاغات على المؤسسات الغذائية، وأيضاً للاستفسار حول الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية.