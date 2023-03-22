استعدادات وإجراءات رقابية مكثّفة في الظفرة لاستقبال شهر رمضان

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

كثّفت الجهات الحكومية وغير الحكومية في منطقة الظفرة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتقديم أفضل الخدمات التي تلامس اهتمام السكان وقاطني المنطقة من مواطنين ومقيمين.

ونفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جولات تفتيشية مكثفة على محلات المواد الغذائية والبقالة والمخابز والأسواق ومواقع بيع المنتجات الغذائية المختلفة في مدن منطقة الظفرة وتشمل: مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المختلفة ومنع بيع أو تداول أي منتجات غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للاشتراطات والمعايير الغذائية المتعارف عليها.

وشددت الهيئة من إجراءاتها الرقابية على مناطق التخزين والعرض، للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت، إلى جانب توعية العاملين بأهم الممارسات الجيدة التي تضمن سلامة الأغذية، كالتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحية من حيث الحفظ والتخزين، والاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الصحة والنظافة الشخصية والاهتمام بغسل الأيدي في المرافق المخصصة لذلك، إضافة إلى الالتزام بارتداء ملابس الوقاية كأغطية الرأس والكمامات والقفازات، والاهتمام بإغلاق فتحات الأبواب والنوافذ خاصة في مناطق التخزين، لترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية.

كما شهد مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة محاضرات توعوية تحت عنوان كيف نستقبل رمضان، شارك فيها عدد من الجهات المختلفة بمحاضرات عن كيفية استقبال شهر رمضان والاستعداد له، ومنها محاضرة ألقاها فضيلة الواعظ زكريا محمد الحمقة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما قدمت إدارة مستشفيات الظفرة محاضرة ألقاها الدكتور وهبي العنزاوي اختصاصي الغدد الصماء، تناولت كيفية التعامل الصحيح والسليم مع شهر رمضان لضمان صحة الفرد، بجانب محاضرة حول التغذية الصحيحة، ألقتها نازك أمين اختصاصية التغذية بمستشفى مدينة زايد، تناولت الغذاء الصحي الذي يجب أن يتناوله الشخص خلال شهر رمضان وأهمية الابتعاد عن الأخطاء الشائعة التي يحرص عليها بعضهم في رمضان، وتسبب لهم مشاكل صحية والتأكيد على أهمية الابتعاد عنها.

كما تناولت المحاضرة كيفية محاربة الجفاف الذي يمكن أن يتعرض له الشخص خلال فترة الصيام، وما هي أهم علامات الجفاف التي يجب أن ينتبه إليها الشخص وكيفية التعامل معها عند وجود أي مشكلة صحية خاصة بها، مع التركيز على الرياضة بشكل منتظم، وخلال أوقات صحيحة تضمن صحة وسلامة الفرد.